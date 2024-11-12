також у роздiлiПолiтика
ЗМІ: Путін хоче звільнити Курську область до інаугурації Трампа
Глава Міноборони Британії знайшов позитивний сигнал для України
Польща не згодна на передачу Україні літаків
У Орбана радять Трампу зателефонувати Путіну, щоб припинити вогонь в Україні
Ексзаступник голови ОПУ Смирнов, якого НАБУ підозрює в незаконному збагаченні, - рекордсмен по виїздах до рф - ЗМІ
США підтримають намір Зеленського почати переговори з Росією
Швеція хвилюється через ризики після обрання Трампа
Лубінець: Росія ігнорує запити щодо полонених
Зеленський привітав Трампа і згадав слова "мир через силу"
Байден планує перерахувати Україні 6 млрд доларів до найближчим часом
Стало відомо, яку компенсацію за оренду житла отримали депутати у вересні
МЗС: Збиття Польщею ракет відповідає інтересам самої Польщі
Литва: Ми могли перемогти в Україні, але обрали поразку
Прокурор ОГП Михайло Гармаш прикриває справу про розтрату 100 млн грн. головою правління одного з банків Петром Мельником, – ЗМІ
Google обіцяє видалити супутникові знімки з українською військовою технікою
В Раді заговорили про необхідність мобілізувати 500 тисяч осіб
Зеленський: ОАЕ, Катар і Ватикан є посередниками в поверненні українських дітей з РФ
The Washington Post: Європа готується до можливої перемоги Трампа

Опозиційна Консервативна партія Норвегії пропонує потроїти допомогу Україні на 2025 рік із 15 до 45 мільярдів норвезьких крон (з 1,36 до 4,07 мільярда доларів), аби зміцнити її обороноздатність у нинішній складний період війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на лідерів норвезьких консерваторів в інтерв’ю Aftenposten

На думку лідерки Консервативної партії Норвегії та колишньої прем’єрки Ерни Сольберг, не існує альтернативи збільшенню допомоги Києву, "якщо ми хочемо зробити те, що є історично правильним у складній ситуації, в якій зараз опинилася Україна".

Свою пропозицію консерватори хочуть викласти в альтернативному проєкті бюджету, який подадуть за кілька тижнів до парламенту. Він передбачає виділення 45 мільярдів норвезьких крон, або 40% оборонного бюджету Норвегії на 2025 рік, на допомогу Україні

Аби запобігти тиску на норвезьку економіку, опозиція пропонує вкласти ці кошти за кордоном, причому більшість додаткового фінансування може піти на підтримку оборонної промисловості України.

Серед інших пропозицій – підтримка енергетичного сектору в Україні та будівництво військової інфраструктури, зокрема укриттів для захисту винищувачів F-16 від російських ударів.Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0