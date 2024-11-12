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Через два з половиною роки після початку російського вторгнення в Україну більшість німців – 57% – все ще виступають за військову підтримку країни, що зазнала нападу.

Про це свідчать дані опитування інституту Verian щодо зовнішньої політики Німеччини, опубліковане у вівторок Фондом Кьорбера в Гамбурзі, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Попри те, що надання військової допомоги Україні продовжує підтримувати більшість німців, ця частка знизилася порівняно з попереднім роком, коли вона становила 66%.

Особливо низька підтримка у східній Німеччині, де лише 40% підтримують продовження військової підтримки.

47% респондентів вважають, що Україна повинна захищати себе доти, доки не буде відвойована вся територія, окупована Росією. 43%, з іншого боку, вважають, що Україна повинна поступитися частиною своєї території Росії, щоб покласти край війні.

На сході Німеччини 52% вважають, що Україна має поступитися територією, тоді як на заході таких 40%.

Загалом частка німців, які хочуть більш активного залучення Німеччини до міжнародних криз, зросла до 46%, що є найвищим показником з початку проведення серії опитувань щодо зовнішньої політики. При цьому 71% хочуть посилення дипломатичної активності. 15% виступають за збільшення фінансових витрат і лише 10% – за посилення німецького військового втручання.

Соціологічний інститут Verian на замовлення Фонду Кьорбера опитав 1000 німецьких виборців віком від 18 років про їхні погляди на зовнішню політику.
ForUm

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