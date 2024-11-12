також у роздiлiПолiтика
Норвезька опозиція пропонує потроїти допомогу Україні
Глава Міноборони Британії знайшов позитивний сигнал для України
Польща не згодна на передачу Україні літаків
У Орбана радять Трампу зателефонувати Путіну, щоб припинити вогонь в Україні
Ексзаступник голови ОПУ Смирнов, якого НАБУ підозрює в незаконному збагаченні, - рекордсмен по виїздах до рф - ЗМІ
США підтримають намір Зеленського почати переговори з Росією
Швеція хвилюється через ризики після обрання Трампа
Лубінець: Росія ігнорує запити щодо полонених
Зеленський привітав Трампа і згадав слова "мир через силу"
Байден планує перерахувати Україні 6 млрд доларів до найближчим часом
Стало відомо, яку компенсацію за оренду житла отримали депутати у вересні
МЗС: Збиття Польщею ракет відповідає інтересам самої Польщі
Литва: Ми могли перемогти в Україні, але обрали поразку
Прокурор ОГП Михайло Гармаш прикриває справу про розтрату 100 млн грн. головою правління одного з банків Петром Мельником, – ЗМІ
Google обіцяє видалити супутникові знімки з українською військовою технікою
В Раді заговорили про необхідність мобілізувати 500 тисяч осіб
Зеленський: ОАЕ, Катар і Ватикан є посередниками в поверненні українських дітей з РФ
The Washington Post: Європа готується до можливої перемоги Трампа

Президент РФ Володимир Путін хоче витіснити українські війська з території Курської області до інавгурації вибраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на звіт розвідки країни.

Так повідомляється, що Путін розгорнув 50 000 російських і північнокорейських військ для контрнаступу на Курську область до того, як Трамп вступить на посаду президента США в січні і через це Росія, ймовірно, посилить атаки дронів-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пункти запуску поблизу кордону.

Також у матеріалі йдеться, що Трамп використав телефонну розмову з Путіним після президентських виборів минулого тижня, щоб застерегти його від ескалації війни на тлі зимового наступу з північнокорейськими військами та постачанням.

The Telegraph також повідомляє, що західні дипломати у коментарі для видання заявили, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб дати Росії більше можливостей під час перемовин.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0