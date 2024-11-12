Президент РФ Володимир Путін хоче витіснити українські війська з території Курської області до інавгурації вибраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на звіт розвідки країни.

Так повідомляється, що Путін розгорнув 50 000 російських і північнокорейських військ для контрнаступу на Курську область до того, як Трамп вступить на посаду президента США в січні і через це Росія, ймовірно, посилить атаки дронів-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пункти запуску поблизу кордону.

Також у матеріалі йдеться, що Трамп використав телефонну розмову з Путіним після президентських виборів минулого тижня, щоб застерегти його від ескалації війни на тлі зимового наступу з північнокорейськими військами та постачанням.

The Telegraph також повідомляє, що західні дипломати у коментарі для видання заявили, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб дати Росії більше можливостей під час перемовин.