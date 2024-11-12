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Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, який оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими.

"Ми дуже вдячні вашій команді, країні, вашим людям за значну підтримку з початку повномасштабної війни", - зазначив Зеленський, слова якого наводить Офіс президента.

Глава держави подякував Естонії за лідерство щодо виділення 0,25% ВВП країни на військові потреби України, що закріплено у двосторонній безпековій угоді. Він також наголосив на необхідності ефективної взаємодії для реалізації всіх положень документа.

Серед головних питань, які обговорили під час зустрічі, - нагальні оборонні потреби країни й необхідна допомога для комплектування нових бригад.

Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.

Окрема увага під час зустрічі - можливостям естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні, а також важливості голосу Естонії та всіх країн Балтії на підтримку вступу України до ЄС і НАТО.

Зеленський і Певкур також обговорили реалізацію Плану перемоги, який Естонія беззастережно підтримує, повідомляє Офіс президента України.
ForUm

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