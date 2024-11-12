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Російські війська можуть почати наземну операцію в Запорізькій області на півдні України протягом кількох днів, заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі Sky News.

"(Атаки) можуть початися в найближчому майбутньому, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться з дня на день", - сказав Волошин.

Він додав, що російські війська значно переважають чисельністю українських захисників у цьому районі.

За словами Волошина, атаки противника можуть створити нову точку тиску для перевантажених українських захисників, хоча поки що незрозуміло, чи будуть вони являти собою єдиний наступ або окремі атаки ворога.
ForUm

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