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Понад 2270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 12 листопада 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 589 дітей загинули й 1681 дитина дістала поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 598, Харківській - 459, Херсонській - 187, Дніпропетровській - 190, Київській - 133, Запорізькій - 154, Миколаївській - 117.

11 листопада внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг Дніпропетровської області загинули хлопчики 2 і 10 років та 2-місячна дівчинка, травмований 11-річний хлопчик.

11 листопада внаслідок обстрілу м. Запоріжжя поранені п’ятеро дітей: хлопчики віком 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 і 17 років.

Водночас унаслідок обстрілу м. Краматорська Донецької області поранено 16-річного підлітка.
ForUm

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