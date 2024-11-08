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Політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан вважає, що новообраний американський президент Дональд Трамп мусить зателефонувати очільнику Кремля Владіміру, Путіну аби відкрити лінію зв’язку із РФ та сприяти припиненню вогню в Україні.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg у кулуарах під час а саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає "Європейська правда".

Орбан впевнений, що як тільки випаде нагода – всі канали зв’язку з Росією повинні бути відновлені.

Коментуючи заяви Трампа щодо здатності "завершити війну за 24 години", радник угорського прем’єра сказав, що це, ймовірно, буде важким процесом.

"Миротворчий процес – це, з дипломатичної точки зору, дуже складне питання, яке має полягати, насамперед, у відновленні каналів зв’язку, а потім – у розмові про короткострокове припинення вогню. Що раніше ми це почнемо, то краще для всіх", – вважає він. 

За його словами, угорський та американський лідери, які неодноразово хвалилися дружніми стосунками, вже поговорили телефоном після перемоги Трампа на виборах. 
ForUm

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