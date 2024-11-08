Польща надає найбільше гуманітарної та військової допомоги Україні, проте не може жертвувати власною безпекою, тому я не згоден на передачу літаків. Про це в ефірі Радіо ZET заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Косіняк-Камиш у відповідь президенту України Володимиру Зеленському наголосив, що "всіма силами" намагається підтримати інтерес до "українського питання". За його словами, "йому (Зеленському, - Ред.), звичайно, було б легше, якби інші країни брали участь у цій війні, але Польща не є стороною конфлікту". Всупереч заявам української влади Польща є лідером у допомозі Україні, включно з військовою, сказав міністр оборони.

"Польща надає найбільше гуманітарної та військової допомоги. Мені прикро, що про це часто забувають . Глава Міноборони наголошує, що Польща надала стільки військової техніки, скільки могла, але єдиним обмеженням є власна безпека. – Наприклад, МІГ-29 – вони патрулюють польське небо і обслуговують польських пілотів. Я не можу сказати, що я згоден на передачу літаків. Я на це не згоден", – підкреслив Косіняк-Камиш.

Крім того, Польща разом з Німеччиною та Італією очолює "бронетанкову коаліцію", зазначив міністр оборони Польщі.