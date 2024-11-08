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США підтримають наміри президента України Володимира Зеленського, якщо він вирішить почати переговори з Росією, проте не бачать жодних ознак того, що Володимир Путін готовий відмовитися від захоплення території України, заявивпредставник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 7 листопада.

"Якщо президент Зеленський вирішить, що він хоче почати переговори, звичайно, ми це підтримаємо. Це була наша політика - наша давня політика, що президент Зеленський має вирішувати, коли час починати переговори. Це не те, до чого нам чи будь-якій іншій країні слід його підштовхувати. І ми підтримаємо його в будь-якому процесі, щоб спробувати забезпечити справедливий і міцний мир, але це зрештою його рішення, а не наше", - сказав Міллер.

Водночас представник Держдепу наголосив на позиції президента Росії, яка свідчить про його неготовність до мирних переговорів.

"Ми не побачили жодних ознак того, що Володимир Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що є переговори, на які Путін погодився б, де він отримує все, що хоче, а Україна не отримує нічого з того, на що вона має право згідно із законом, але це не ті переговори, у яких президент Зеленський зацікавлений", - зазначив він. Водночас Міллер акцентував, що згідно зі Статутом ООН, Україна має зберігати свої кордони, а також свою територіальну цілісність і суверенітет.
ForUm

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