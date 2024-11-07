Країна-агресорка Росія не надає інформацію про місце перебування українських полонених.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, Офіс омбудсмена направляє запити до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, в яких сім’ї зниклих безвісти просять повідомити, чи відоме місце перебування їхніх рідних.
Однак Росія у дуже рідкісних випадках надає інформацію про утримання українських громадян під своїм контролем.
"Низку ініціатив РФ просто ігнорує: не створює змішані медичні комісії, не зацікавлена у поверненні громадян обох країн за умовами проєкту "Хочу к своим", не надає інформацію щодо місць відвідування утримуваних українців (як військовополонених, так і цивільних)", - зазначив Лубінець.
Він зазначив, що Україна продовжує пошук третіх країн, які готові долучитися до реалізації четвертого пункту формули миру, та показати результат - повернути додому якомога більше українців, яких незаконно продовжує утримувати Росія.
Омбудсмен додав, що станом на сьогодні Україні вдалося повернути з російського полону 168 цивільних громадян.
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