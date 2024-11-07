Адміністрація президента США Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа перерахувати 6 млрд доларів, що залишилися у вигляді допомоги Україні у сфері безпеки. Про це повідомило видання Politico у середу, 6 листопада.

В адміністрації чинного президента готуються до можливого припинення допомоги Україні після вступу Трампа на посаду, пише видання. Для цього Україні планують терміново відправити останні 6 мільярдів доларів.

"План, описаний двома чиновниками адміністрації, яким надали анонімність для обговорення внутрішніх справ, є єдиним варіантом, який має Білий дім, щоб продовжувати надсилати обладнання в Україну для відбиття продовження російського наступу. Але проблеми величезні. Зазвичай після оголошення пакету допомоги боєприпаси та обладнання потрапляють в Україну протягом кількох місяців, тому все, що буде надіслано в найближчі тижні, швидше за все, не надійде в повному обсязі, доки не потрапить в адміністрацію Трампа, і наступний головнокомандувач може припинити поставки раніше", - йдеться у матеріалі.

Пентагон продовжить залишатися "на шляху продовження надання санкціонованої допомоги для підтримки України", заявив речник Пентагону підполковник Чарлі Дітц.