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Падіння уламків ворожих безпілотників зафіксовано в чотирьох районах Києва, є пожежі та пошкодження, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Унаслідок атаки російських безпілотників по Києву в чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Голосіївському районі є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася по медичну допомогу. Також сталася пожежа на території гаражів і розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

У Печерському районі сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано Постраждалих немає.

У Солом'янському районі на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Попередньо уламки впали на території медичного центру. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначено в повідомленні.

В Оболонському районі загоряння на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

Дані оперативного зведення оновлюються.

"У місті досі триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!", - наголосили в КМВА.

 
ForUm

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