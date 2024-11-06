109 депутатів Верховної Ради отримали у вересні компенсацію вартості оренди житла з державного бюджету на загальну суму 2,336 млн гривень.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передають Українськi Новини.

Згідно з опублікованим на сайті Ради списком депутатів, яким у вересні здійснено виплату компенсації за оренду житла або оренду готельного номера, загальна сума видатків, компенсованих парламентаріям за оренду житла, становила 2 336 800 гривень.

Середній розмір компенсації, нарахованої депутату за місяць, становить 20 150 гривень.

В основному депутати отримували компенсацію за проживання в орендованому житлі у серпні.

Найбільшу суму виплати отримав депутатка від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич – 59,8 тис. гривень (за проживання у червень-серпень).

На другому місці за сумою виплати депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних – 48,7 тис. гривень (за проживання з 18 червня по 31 серпня).

Третє місце посіли одразу четверо депутатів: Олена Вінтоняк, Ігор Кривошеєв, Павло Мельник, Едуард Прощук (всі – "Слуга народу") – всі по 40,3 тис гривень (за проживання у червні-липні)