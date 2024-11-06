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У США виборчі дільниці в багатьох штатах уже закрилися і триває підрахунок голосів, водночас американські ЗМІ опублікували перші результати виборчих перегонів кандидата від Демократичної партії Камали Харріс та її суперника від Республіканської партії Дональда Трампа.

За даними CNN, Камала Гарріс набирає 145 голосів або 46.3% (44,635,439 голосів). У Дональда Трампа 211 голосів або 52.3% (50,547,988 голосів).

За даними Fox News, у Камали Гарріс - 193 голоси (44,535,502 голосів виборців), у Дональда Трампа - 216 (50,674,119 голосів виборців).

Для перемоги на виборах необхідно 270 голосів виборців.

За попередніми підрахунками голосів, на виборах президента США Дональд Трамп лідирує в більшості так званих спірних штатів. Як повідомлялося, найбільша кількість виборців, які вагаються, була в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.
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