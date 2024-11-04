також у роздiлiСвiт
В Молдові прозахідна Мая Санду перемогла на виборах
США обіцяють новий пакет санкцій проти Росії: постраждають треті країни
ЗМІ: Північна Корея перекинула в Росію не тільки наземну армію, а й пілотів бойової авіації
Окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР
Росія збільшила обсяги перевезення нафти тіньовим флотом
Головнокомандчувач ЗС Швеції: Росія стратегічно непердбачувана
Литва звернулась до суду з прохання розслідувати злочини Лукашенка
Ізраїль планує новий етап операції проти "Хезболли"
Європейські країни вимагають від Росії 20 млрд доларів за порушення газових контрактів
Американці розкритикували Орбана за підтримку Трампа і зв'язки з Росією
Тейлор Свіфт публічно висловила підтримку Гарріс
Німеччина на півроку вводить контроль на кордонах
Пашинян: Вірменія заморозила участь в ОДКБ на всіх рівнях
Польща не планує збиває безпілотники над територією України
Макрон вперше прокоментував арешт засновника Telegram
Угорщина не бачить ніяких загроз у видачі національних карт білорусам та росіянам
Лукашенко перекинув до кордону з Україною третину армії
Гарріс випередила Трампа в шести з семи ключових штатів

Іран готує атаку на Ізраїль з використанням більш потужних боєголовок та "іншої зброї", яка не застосовувалася під час двох попередніх атак.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела, повідомляє "УП".

Єгипетський чиновник повідомив WSJ, що Тегеран приватно попередив Каїр, що його відповідь на повітряні удари Ізраїлю по його території 26 жовтня – у відповідь на атаку Ісламської Республіки балістичними ракетами 1 жовтня – буде "сильною і складною".

Іранський чиновник заявив, що, оскільки його військові втратили чотирьох солдатів і одну цивільну особу, є необхідність відповісти.

У повідомленні йдеться, що іранські військові будуть залучені до операції, що знаменує собою відхід від ракетних атак 13-14 квітня і 1 жовтня, які були здійснені Корпусом вартових ісламської революції.

За словами чиновника, атака буде спрямована на ізраїльські військові об'єкти "набагато агресивніше, ніж минулого разу", і що для запуску ракет може бути використана територія Іраку.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0