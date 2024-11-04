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Чинна прозахідна президентка Молдови Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм суперником, висуванцем проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після підрахунку 99,55% протоколів Санду лідирувала у другому турі виборів із підтримкою 55,26% (924 351 голосів). У Стояногло – 44, 74% (748 263 голосів). Перевага Санду над Стояногло склала понад 176 тисяч голосів.

Загалом участь у виборах взяли 1 698 813 громадян Молдови.

Як повідомляла "ЄП", підрахунок 100% голосів виборців, що проголосували на дільницях всередині Молдови, підтвердив, що без урахування діаспори переміг би Стояногло. Усередині Молдови він отримав 51,19% (692 533 голоси), а Санду 48,81% (660 226 голосів).

У Кишиневі Санду є лідеркою, вона отримала 57,38% голосів і перемогла в усіх районах міста, окрім традиційно більш проросійської Ботаніки.

У діаспорі Санду виграла з абсолютною перевагою. За кордоном, де станом на ранок пораховано 96% протоколів, за неї проголосували 82,58% виборців (264 125 голосів), за Стояногло – 17,42% (55 730 голосів).

 
ForUm

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