Помилки в управлінні, брак боєприпасів, озброєння та людей призвели до ускладнення ситуації на фронті у Донецькій області. Цю ситуацію український генерал Дмитро Марченко назвав "обвалом фронту".

Його слова наводить DW.

"Усі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, у Селидове вже зайшли "орки" і там закріплюються. Я думаю, що найближчим часом вони обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ", — заявив він.

Марченко назвав три причини цього: нестача боєприпасів, брак людей через відсутність поповнень та "розбалансування управління".