також у роздiлiНадзвичайні події
Над Києвом знову збивали дрони. Є постраждалі
Наслідки ворожих ударів окупантів: в Харкові загинули четверо, в Києві палають автівки і газова магістраль
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову є постраждали
Ведмедиця в Карпатах загризла ухилянта
Дуда: Небезпека ударів Росією по АЕС існує
У Харкові 22 постраждалих та троє загиблих від удару по місту
Нова хвиля забруднення рухається Сеймом
В Одеській області є загроза забрудення водойм
Стала відома причина забруднення Сейма і Десни
Кількість постраждалих від авіаудару в Харкові сягла 41 людини
Біля Чернігова масовий замок риби в Десні
Сили ППО збили всі ударні БПЛА, що летіли на столицю
Окупанти знов вдарили по Харкову КАБами
В Чернобильській зоні горить лісова подстілка
Російські ракети вдарили по військовому навчальному закладу в Полтаві: десятки загиблих
Черговий обстріл Харкова: вже 13 постраждалих
Американці не вважають, що F-16 збили дружнім вогнем
Окупанти прискорили рух до Покровська - британська розвідка

Помилки в управлінні, брак боєприпасів, озброєння та людей призвели до ускладнення ситуації на фронті у Донецькій області. Цю ситуацію український генерал Дмитро Марченко назвав "обвалом фронту".

Його слова наводить DW.

"Усі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, у Селидове вже зайшли "орки" і там закріплюються. Я думаю, що найближчим часом вони обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ", — заявив він.

Марченко назвав три причини цього: нестача боєприпасів, брак людей через відсутність поповнень та "розбалансування управління".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0