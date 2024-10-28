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Унаслідок ворожого авіаудару по Холодногірському району в Харкові є влучання поблизу житлового будинку, пошкоджено верхні поверхи та засклення будівлі, постраждала одна особа, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова. Попадання поруч із житловим будинком. Пошкоджено стіни верхніх поверхів і скління вікон. Поруч із багатоквартирним будинком виникла пожежа». - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок уночі.

Як пізніше зазначив Синєгубов, унаслідок удару є потерпілий чоловік, який дістав поранення склом, його госпіталізовано до медичного закладу. Також екстрена медична допомога отримала ще три звернення з гострою реакцією на стрес.
ForUm

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