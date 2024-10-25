У зв'язку з повідомленнями про відправлення військ КНДР у Росію високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені ЄС виступив із заявою, в якій заявив, що такі дії будуть ворожим актом КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру й безпеки.

"Європейський Союз глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що КНДР відправляє війська для участі в незаконній агресивній війні Росії проти України. Це було б серйозним порушенням міжнародного права, включно з найбільш основоположними принципами Статуту ООН. Це було б одностороннім ворожим актом КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру й безпеки. Ця подія також іще раз ілюструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні та в усьому світі", - йдеться в заяві, текст якої поширила в четвер у Брюсселі Зовнішня дипломатична служба ЄС.

Боррель заявив, що Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військового співробітництва та постачання зброї між КНДР і Росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН. "ЄС наполегливо закликає КНДР припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям Росії. Поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР надсилає чіткий сигнал: незважаючи на заявлену готовність до переговорів, Росія щиро не зацікавлена у справедливому, всеосяжному та міцному мирі. Навпаки, Росія посилює і відчайдушно шукає будь-яку допомогу для своєї війни, зокрема від суб'єктів, які серйозно підривають глобальний мир і безпеку", - зазначено в заяві.

Боррель також констатував, що "з тривожною зміною позиції з питання денуклеаризації КНДР, як висловився міністр закордонних справ Лавров, Росія відмовляється від своїх ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зокрема й щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, ухвалені за підтримки Росії". "Вчиняючи так, Росія ставить під загрозу свої обов'язки як постійного члена Ради безпеки і як держави-члена ООН. КНДР не може й ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до ДНЯЗ", - заявив високий представник.

Він також зазначив, що постійна підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, як тісно пов'язана європейська безпека з безпекою Індо-Тихоокеанського регіону. "Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, включно з заходами реагування", - повідомив Боррель.