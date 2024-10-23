також у роздiлiСвiт
ЗМІ: Північна Корея перекинула в Росію не тільки наземну армію, а й пілотів бойової авіації
Окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР
Росія збільшила обсяги перевезення нафти тіньовим флотом
Головнокомандчувач ЗС Швеції: Росія стратегічно непердбачувана
Литва звернулась до суду з прохання розслідувати злочини Лукашенка
Ізраїль планує новий етап операції проти "Хезболли"
Європейські країни вимагають від Росії 20 млрд доларів за порушення газових контрактів
Американці розкритикували Орбана за підтримку Трампа і зв'язки з Росією
Тейлор Свіфт публічно висловила підтримку Гарріс
Німеччина на півроку вводить контроль на кордонах
Пашинян: Вірменія заморозила участь в ОДКБ на всіх рівнях
Польща не планує збиває безпілотники над територією України
Макрон вперше прокоментував арешт засновника Telegram
Угорщина не бачить ніяких загроз у видачі національних карт білорусам та росіянам
Лукашенко перекинув до кордону з Україною третину армії
Гарріс випередила Трампа в шести з семи ключових штатів
Bloomberg: Росія може почати нову мобілізацію ще в цьому році
Гарріс посилила позиції в протистоянні з Трампом

Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Вони будуть спрямовані на треті країни, які допомагають РФ здійснювати її агресію проти України.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, пише Bloomberg.

"США оприлюднять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії", - заявила Йеллен.

За її словами, санкції будуть оголошені вже наступного тижня. Вони стануть останніми у низці заходів, спрямованих на боротьбу з торгівлею критично важливими технологіями, які російські військові використовували під час вторгнення в Україну.

Вона зауважила, що наразі експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, але росіяни почали купувати їх у третіх країнах. Зокрема, постачання відбуваються через Індію, Малайзію і Таїланд.

Як пише видання, санкції будуть націлені на посередників у країнах, що викликають занепокоєння. Також США вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0