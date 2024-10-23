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В Україні переглянуть пенсії та інші нарахування посадовців, які мають статус особи з інвалідністю. Таке рішення прийняли через численні факти порушень МСЕК та фальшиві інвалідності працівників держструктур. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

22 жовтня після засідання РНБО Зеленський підписав указ, який передбачає низку заходів "щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Один із таких заходів - аудит пенсій. "Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності", - сказав він.
ForUm

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