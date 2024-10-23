Північна Корея перекинула в Росію не тільки частини своєї наземної армії. За інформацією південнокорейського уряду, Пхеньян також відправив пілотів бойової авіації, які можуть літати на літаках, що перебувають на озброєнні армії РФ.

Як пише Newsweek, про це неназваний чиновник уряду Південної Кореї сказав південнокорейському TV Chosun.

За словами чиновника, у вересні в російський Владивосток прибула група північнокорейських пілотів. Це може бути пов’язано з навчанням на російських бойових літаках, що надходять до Північної Кореї.

Також не виключається, що Росія, яка відчуває брак пілотів, могла звернутися по допомогу до Північної Кореї.

За інформацією Управління оборонної розвідки США, на озброєнні Північної Кореї станом на 2021 рік перебувало понад 900 бойових літаків. Найпотужніші з них було закуплено в Радянського Союзу, вони включають штурмовики Су-25 та винищувачі МіГ-29.

Штурмовики Су-25 активно використовуються російською армією з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними моніторингового сайту Oryx, який відстежує втрати армії РФ, з 24 лютого 2022 року росіяни втратили 114 літаків, зокрема 34 штурмовики Су-25.

При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки що не має змоги підтвердити повідомлення про відправлення військових із КНДР для участі у війні РФ проти України.

"Наразі я не можу підтвердити інформацію і лише зазначу, що нас поінформує Південна Корея", - сказав Рютте на пресконференції.

Він уточнив, що Сеул відправить експертів, які на початку наступного тижня проведуть брифінги з цієї теми для Північноатлантичної ради. Рютте додав, що лише потім стане зрозуміло, чи справді КНДР допомагає РФ в агресії проти України.