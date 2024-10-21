Країна-агресор Росії за тиждень не випустила по Україні жодної крилатої чи балістичної ракети, що може означати виснаження наявних запасів або підготовку до масованого удару по енергетичних обєктах України. Про це пишуть аналітики німецького видання ZDF Heute у неділю, 20 жовтня.

Аналітики відмітили, що понад тиждень Росія атакувала Україну лише дронами-камікадзе та зрідка деякими зенітними ракетами С-300, що працювали в режимі "земля-земля". При цьому не було випущено жодної крилатої чи балістичної ракети .

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що Росія обмежує виробництво крилатих ракет і балістичних ракет, а наявні запаси виснажуються. Інша можливість полягає в тому, що Росія накопичує таку зброю для більшого, концентрованого удару по Україні, ймовірно, націленому на енергетичну інфраструктуру країни", - йдеться у повідомленні.

З початком опалювального сезону в Україні такий удар буде більш результативним з російської точки зору, вважають аналітики.