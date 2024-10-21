Керівництво КНДР відправило свої війська на війну проти України на боці РФ, щоб ті здобули бойовий досвід, переконаний голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

"Ясно, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою", – сказав Коноллі в інтерв'ю “Радіо Свобода”, опублікованому в неділю.

Водночас на запитання, чи мають США хоч якісь важелі впливу на Північну Корею, щоб переконати її не відправляти свої війська в Україну, він відповів негативно. "США не мають важелів впливу на Кім Чен Ина. Ну, колишній президент Трамп може знову зустрітися з Кін Чен Ином і сказати, який він гарний та обмінятися любовними листами. Але, ясна річ, це не матиме якогось впливу на поведінку північних корейців. Північна Корея робитиме те, що їй заманеться", - сказав глава ПА НАТО.

Конноллі зазначив, що з погляду України і НАТО відправлення північнокорейських військ демонструє певну слабкість РФ. "Чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався?... Цікаво, дивитися, як ця глава з історії Холодної війни поставлена з ніг на голову. Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська", - зазначив він.

Те саме, за словами глави ПА НАТО, стосується і КНР.

"Саме Росія озброювала китайських революціонерів, які в підсумку захопили владу в Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить", - сказав Конноллі.