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Російські окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, 18 північнокорейських військовослужбовців уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській військовій розвідці.

За даними джерел, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. За словами співрозмовника, мотиви втечі військових із КНДР невідомі, тоді як армія РФ почала їхні пошуки.

"Цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше також з'явилася інформація про формування 11-ї ОДШБр російської окупаційної армії "особливого бурятського батальйону", укомплектованого громадянами КНДР. Орієнтовна кількість особового складу - до 3000 осіб.

Імовірно, батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа і Курськ.
ForUm

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