Президент США Джозеф Байден прибуде до Німеччини в четвер, 17 жовтня, увечері, повідомляє німецький телеканал ZDF у неділю з посиланням на власні джерела у Берліні та Вашингтоні.

"Планується "тихий приїзд". Офіційну програму візиту заплановано лише на п'ятницю. Байден хоче зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем у Берліні. Програма, запланована спочатку для візиту до Німеччини, буде сильно скорочена в ході візиту", - повідомляється на сайті телеканалу.

Зазначається, що засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") "точно не відбудеться найближчим часом".

"Пакет (військової допомоги Німеччини Україні – ред.), який мав бути там оголошений, був оголошений канцлером Олафом Шольцем разом із Зеленським у п'ятницю. Відповідно, з федерального бюджету в Україну надійде EUR397 млн. Рішення про це вже було ухвалено бюджетним комітетом два тижні тому як про перевищення запланованих видатків. Це стосується і пакету допомоги Україні від держав-партнерів на суму понад EUR1 млрд", - йдеться в повідомленні. За оцінкою кореспондента ZDF у Вашингтоні, подальші рішення у форматі "Рамштайн", швидше за все, будуть ухвалені лише після результатів президентських виборів у США.