На відео справа – не священник, не військовий, не волонтер, а мільйонер з Львівщини, якого, за чутками, на початку року командування мало не вбило за “рішалово” у ТЦК для місцевих мажорів, а з облради просто прогнали мітлою, пише " Інформатор ".

Причина проста – неймовірно великі доходи, як для начебто тилового військового та підозри у хабарництві. Вдумайтеся, тільки офіційно за минулий рік родина Тіщенка заробила 8,8 млн грн. Левову частину суми заробила дружина, яка неочікувано стала дуже успішною підприємницею.