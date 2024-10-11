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Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в Лондоні подальші кроки для підтримки Сил оборони України - "як зараз, так і в майбутньому".

"До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем - ворог відчує це на полі бою. Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву", - написав Умєров уфейсбуці.

Також він поінформував, що вони з британським колегою домовилися разом опрацювати список першочергових потреб, профінансованих за рахунок заморожених російських активів.

"Ключове питання — інвестиції в українську оборонну промисловість. Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК. Окремо поінформував британського колегу про План перемоги президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони", - зазначив Умєров.

Також він наголосив, що "Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога".
ForUm

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