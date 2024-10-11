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Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, таким чином в річному вираженні вона становить 8,6%.

Про це повідомляє пресслужба Держстату.

Зазначається, що у вересні 2024 року базова інфляція збільшилася до 1,7% з 0,7% у серпні та липні. З урахуванням того, що у вересні 2023 вона дорівнювала 0,9%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 7,3% з 6,5% за підсумками серпня і 5,7% за підсумками липня.

На споживчому ринку у вересні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця. На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, олію, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг та взуття подорожчали на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% переважно через подорожчання палива та олій на 1,0%. На 3,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.

За прогнозами НБУ, прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піка – 9,7%, після чого почне знижуватись.

 
ForUm

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