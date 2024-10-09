також у роздiлiПолiтика
Американські військові надали Конгресу список зброї, про яку неодноразово просила Україна
Другий саміт миру в листопаді не відбудеться
Президент Фінляндії: Ми формуємо НАТО 3.0
Генсек НАТО передбачає найважчу зиму в Україні
Нідерланди поставили в Україну перші винищувачі F-16
ISW: Росіяни досягають певних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки
Фіцо: Угорщина не погодиться на вступ України до НАТО ніколи
Ізраїль передав Україні систему раннього сповіщення про повітряну загрозу, але вона не працює
Зеленський відправив у Вашингтон делегацію для роботи над Планом перемоги
МЗС вважає, що Генсек НАТО підтвердив грубі порушення Росії
Новий генсек НАТО: Україна ближче до Альянсу, ніж будь-коли раніше
Зеленський: Відступ ЗСУ з Вугледара був правильним кроком
Україна спростувала удари по Курській атомній в Курчатові
Шольц планує провести першу з 2022 року розмову з Путіним
Financial Times: Байден до кінця каденції може запросити Україну в НАТО
Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar відтепер має компанію в Києві
Новий прем'єр Франції обіцяє надалі підтримувати Україну
МЗС висловила протест через примусову мобілізацію українців на окупованих територіях

 

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала президента України Володимира Зеленського обрати наступника на випадок, якщо його самого вбʼють чи захоплять у полон.

Про це пише журналіст Washington Post Боб Вудворд у своїй книжці "Війна".

На Мюнхенській безпековій конференції Гарріс закликала Зеленського розробити план на випадок загибелі або полону. Цей план мав забезпечити стабільність якщо, за її словами, "вас захоплять у полон чи уб'ють".

Що відповів Зеленський на її пропозицію, у матеріалі не уточнюється.

Нагадаємо, у випадку смерті президента України його обовʼязки виконує голова Верховної Ради.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0