Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала президента України Володимира Зеленського обрати наступника на випадок, якщо його самого вбʼють чи захоплять у полон.

Про це пише журналіст Washington Post Боб Вудворд у своїй книжці "Війна".

На Мюнхенській безпековій конференції Гарріс закликала Зеленського розробити план на випадок загибелі або полону. Цей план мав забезпечити стабільність якщо, за її словами, "вас захоплять у полон чи уб'ють".

Що відповів Зеленський на її пропозицію, у матеріалі не уточнюється.

Нагадаємо, у випадку смерті президента України його обовʼязки виконує голова Верховної Ради.