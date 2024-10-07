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Ізраїль виконав усі свої обіцянки та передав Україні систему раннього сповіщення про повітряну загрозу. Чому вона не запрацювала, мають знати українські відповідні структури. Про це в інтерв'ю ZN.ua повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, з питаннями щодо впровадження в роботу ізраїльської системи сповіщення необхідно звертатися до української сторони, оскільки Ізраїль виконав усі умови домовленостей.

"Запитання до України, а не до нас. Усе, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, котрі працювали над цією системою, — що ми виконали свої обіцянки й передали українській стороні все, що мали передати", — сказав Бродський.

Процес передачі розтягнувся на багато місяців та був досить тривалим, але зі сторони Ізраїлю він завершився, наголосив посол.

 

 
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