Ізраїль виконав усі свої обіцянки та передав Україні систему раннього сповіщення про повітряну загрозу. Чому вона не запрацювала, мають знати українські відповідні структури. Про це в інтерв'ю ZN.ua повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
За його словами, з питаннями щодо впровадження в роботу ізраїльської системи сповіщення необхідно звертатися до української сторони, оскільки Ізраїль виконав усі умови домовленостей.
"Запитання до України, а не до нас. Усе, що ми обіцяли, ми виконали. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є від наших військових, котрі працювали над цією системою, — що ми виконали свої обіцянки й передали українській стороні все, що мали передати", — сказав Бродський.
Процес передачі розтягнувся на багато місяців та був досить тривалим, але зі сторони Ізраїлю він завершився, наголосив посол.
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