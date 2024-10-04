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Нинішній період навіть небезпечніший, ніж холодна війна, багато в чому через "стратегічну нестабільність" країни-агресора Росії. Про це шведському виданню SVT заявив генерал Міхаель Клаессон, новий головнокомандувач збройних сил Швеції.

За його словами, важко передбачити, що станеться сьогодні, що ускладнює управління ситуацією. Клаессон вважає, що Росія становить загрозу політиці безпеки для Швеції з часів Другої світової війни. Він сказав, що є як схожості, так і відмінності з холодною війною.

"Є багато спільного, але в той же час вона в чомусь більш непередбачувана, ніж холодна війна. На той час були інші механізми та діалог. Зараз більш небезпечний час", - підкреслив генерал.

Клаессон сказав, що Росія "стратегічно непередбачувана" і що не можна виключати, що вона опиниться у військовому конфлікті з такою країною НАТО, як Швеція."Я бачу багато різних типів загроз. Наприклад, коли ми говоримо про гібридну війну, іноді це звучить як більш м'яка форма війни, але це не так, це поєднання використання вразливостей у суспільстві, а також є компоненти звичайного військового насильства", - наголосив генерал.
ForUm

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