За результатами місячного бета-тесту "Національного кешбеку", українцям, що його під'єднали було нараховано сумарно 42 млн грн.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що вже 95% користувачів, що долучилися до програми, бачать нараховані кошти в "Дії".
Про послугу "Національного кешбеку" в цифрах:
- 1,6 млн українців відкрили в банках картки
- 235 тис. товарів беруть участь у програмі
- 1 234 виробники уже під’єднали Нацкешбек
- 235 тис. товарів беруть участь у програмі.
В повідомленні нагадують, що кошти можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або на донат на Сили оборони чи військові облігації.
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