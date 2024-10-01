В Україні не йдеться про масове оголошення у розшук людей, які не оновили дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це Telegram-каналу "Труха Україна" повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у понеділок, 30 вересня.

Веніславський зазначив, що оголошувати у розшук військовозобов’язаних, які не оновили дані, масово не будуть. За його словами, існує процедура, за якою діють співробітники ТЦК та СП.

Процедура має бути такою:

ТЦК складає протокол про адміністративне правопорушення і накладення штрафу на людину, яка порушила закон;

Протокол направляє до суду;

Суд ухвалює рішення.

Якщо вже військовозобов'язаний не виконує рішення суду, тоді ТЦК звертається до Національної поліції, щоб людину, яка не сплатила штраф, оголосили у розшук, пояснив Веніславський.