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В Україні не йдеться про масове оголошення у розшук людей, які не оновили дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це Telegram-каналу "Труха Україна" повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у понеділок, 30 вересня.

Веніславський зазначив, що оголошувати у розшук військовозобов’язаних, які не оновили дані, масово не будуть. За його словами, існує процедура, за якою діють співробітники ТЦК та СП.

Процедура має бути такою:

  • ТЦК складає протокол про адміністративне правопорушення і накладення штрафу на людину, яка порушила закон;

  • Протокол направляє до суду;

  • Суд ухвалює рішення.

Якщо вже військовозобов'язаний не виконує рішення суду, тоді ТЦК звертається до Національної поліції, щоб людину, яка не сплатила штраф, оголосили у розшук, пояснив Веніславський.
ForUm

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