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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що найближчими днями ізраїльська армія почне новий етап військової операції проти ліванської організації "Хезболла".

Про це Галлант сказав, виступаючи перед керівниками прикордонних населених пунктів. Його слова наводить The Times of Israel.

"Наступний етап війни проти Хезболли розпочнеться найближчим часом. Він стане важливим фактором у зміні ситуації з безпекою", — сказав Галлант.

За його словами, новий етап операції дасть змогу завершити "важливу місію" з повернення жителів до своїх домівок.

Видання зазначає, що цією заявою Галлант дав зрозуміти, що Ізраїль почне наземний наступ у Лівані.

 

 
ForUm

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