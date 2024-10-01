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Литва звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати можливі злочини проти людяності режиму лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

"Сьогодні, 30 вересня, представники Міністерства юстиції скерували до Міжнародного кримінального суду прохання Литовської Республіки про початок розслідування відповідно до статті 14 Римського статуту щодо ситуації в Білорусі, зокрема стосовно злочинів проти людяності, скоєних режимом О. Лукашенка, - насильницької депортації та переслідування осіб, інших жорстоких дій, які суперечать основним нормам міжнародного права", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції Литви.

Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Вибори президента Білорусі 2020 року США і західні союзники визнали сфальсифікованими, під час яких, "попри відсутність демократичного мандата від громадян своєї країни, Лукашенко оголосив себе переможцем і забезпечив собі шостий термін".

У повідомленні Мін'юсту Литви зазначається: "хоча Білорусь не є державою-учасницею Римського статуту, що засновує Міжнародний кримінальний суд, цей суд також має юрисдикцію щодо розслідування ситуацій, коли злочини проти людяності перетинають кордони держав-учасниць Римського статуту, таких як Литва".

 
ForUm

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