також у роздiлiЕкономіка
У ВР повідомили, які ще податки можуть підвищити
МВФ прогнозує зростання ВВП за підсумками року на 3%
НБУ: Місія МВФ зосередиться на пошуку внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету
Шмигаль: 95% власників українських єврооблігацій підтримали пропозицію України про реструктуризацію боргу
Нацбанк звернувся до ЄС і США для мінімізації блокувань українських клієнтів
В Україні зросте акциз на бензин та дизель
Україна до кінця року планує залучити ще 13,5 млрд доларів зовнішнього фінансування
Єврокомісія перерахувала Україна майже 4,2 мільярда євро
Держборг України сягнув шести трільйонів
Мінфін: Нове авто не є для українців базовою потребою
В "Укренерго" оцінили, скільки мільярдів євро потрібно для побудови стійкої енергосистеми
Гетьманцев взявся за інтернет-провайдерів: звинувачує в ухиленні від податків
Кабмін запровадив мораторій на виплати за єврооблігаціями України
Стало відомо, скільки грошей витратила Україна на безпеку і оборону в цьому році
Чеський виробник боєприпасів побудує завод в Україні
Солодкі напої в Україні скоро можуть оподаткувати
У Кабміні розповіли, яке енергетичне обладнання можна завозити в Україну без ПДВ
Мінекономіки: У найближчому майбутньому існує ризик зростання цін

У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.

"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - зазначив він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0