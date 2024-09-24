Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву" - зазначив він.

Гончаренко стверджує, що директива Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 передбачає, що мобілізація можлива лише стосовно чоловіків з 25 до 49 років.

"Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо КОНКРЕТНОГО чоловіка видане таке розпорядження ГенШтабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", – додав він.