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Через складні погодні умови у країнах-сусідах для України існує загроза забруднення поверхневих водойм, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області. Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб у середу, 18 вересня.

"У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області", - йдеться у попередженні.

Щоб уникнути інфекційних хвороб та надзвичайних ситуацій проводиться моніторинг якості питної води, постійний контроль за станом здоров’я жителів Одещини та інформування людей про заходи безпеки. 
ForUm

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