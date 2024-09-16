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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час відвідин українських воїнів у Сумській області запевнив їх, що Україна не має наміру торгуватись власними територіями.

"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує йти ні на який торг територіями чи договірняки у стилі "Мінська". Що б там не писали будь-які газети", - написав Сибіга у Facebook.

Міністр заявив, що "це абсолютно тверда позиція президента і у Вашингтоні він представить речі, які точно посилять наших воїнів".

Міністр відвідав 21 бригаду, якій, за його словами, "ми системно допомагаємо в рамках ініціативи президента з шефства окремих інститутів над конкретними підрозділами", пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше німецьке видання Bild написало, що президент України Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту. За інформацією ЗМІ, Зеленський найближчими тижнями поїде до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джозефу Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Видання пише, що нібито пропозиція включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєнням углиб РФ, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту – і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації.
ForUm

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