також у роздiлiНадзвичайні події
Біля Чернігова масовий замок риби в Десні
Сили ППО збили всі ударні БПЛА, що летіли на столицю
Окупанти знов вдарили по Харкову КАБами
В Чернобильській зоні горить лісова подстілка
Російські ракети вдарили по військовому навчальному закладу в Полтаві: десятки загиблих
Черговий обстріл Харкова: вже 13 постраждалих
Американці не вважають, що F-16 збили дружнім вогнем
Окупанти прискорили рух до Покровська - британська розвідка
Сирський визнав, що на напрямку головного удару складна ситуація
В Харкові вже 40 постраждалих, серед них п'ятеро дітей
Інспекція не виявила забруднення в Десні, але рибалити не рекомендують
Оккупанти випустили по Україні 127 ракет та 109 ударних безпілотників
Третя штурмова повідомила про наступ на Харківщині
До Хустського ТЦК прийшла СБУ
На російському аеродромі "Саваслєйка" знищили та пошкодили МІГ-31 та літак Іл-76.
Сирський розповів, скільки населених пунктів на Курщині контролює ЗСУ
Окупанти вже три доби не штурмують на Запорізькому напрямку
Стало відомо, скільки ракет та ударних дронів запустила Росія з початку повномасштабного вторгнення

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару Харковом зросло до 41 людини.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області, один із потерпілих відмовлявся евакуюватися без свого собаки.

"Для наших рятувальників кожне життя важливе, тому дістали із задимленої квартири на 12 поверсі і чоловіка, і його домашнього улюбленця", - сказали у пресслужбі.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0