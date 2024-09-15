Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару Харковом зросло до 41 людини.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області, один із потерпілих відмовлявся евакуюватися без свого собаки.

"Для наших рятувальників кожне життя важливе, тому дістали із задимленої квартири на 12 поверсі і чоловіка, і його домашнього улюбленця", - сказали у пресслужбі.