Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару Харковом зросло до 41 людини.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.
Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області, один із потерпілих відмовлявся евакуюватися без свого собаки.
"Для наших рятувальників кожне життя важливе, тому дістали із задимленої квартири на 12 поверсі і чоловіка, і його домашнього улюбленця", - сказали у пресслужбі.
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