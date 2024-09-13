Із російського полону вдалося повернути 49 українців, серед них воїни ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, частина захисників "Азовсталі", а також цивільні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Президент подякував команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російського полону, а також окремо відзначив кожен український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави.

"Усі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших - і воїнів, і цивільних", - наголосив глава держави.

Серед повернених українців - 15 воїнів Нацгвардії, 13 військовослужбовців Військово-Морських сил, 4 військовослужбовці Держприкордонслужби, 6 військовослужбовців ЗСУ, 2 військовослужбовці ТРО, 7 цивільних, 2 поліцейських. Це 23 особи рядового й сержантського складу, 19 осіб офіцерського складу. Є захисники Маріуполя та "Азовсталі".