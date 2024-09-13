Наступает момент, который перевернет представление о возможностях технологий. Устройство, что подарит глубину каждому мгновению и откроет перспективы, о которых ранее можно было только мечтать. Подготовьтесь к тому, чтобы заново открыть для себя мир инноваций, где производительность и стиль встречаются на особом уровне.

iPhone 16 Pro — станет символом эволюции, объединяя мощь, элегантность и непревзойденное удобство в одном корпусе.

Улучшенные свойства

Грядущий продукт обещает впечатляющий скачок, который поднимет пользовательский опыт на совершенный уровень. В каждом элементе новинки продуманы решения, позволяющие пользователям раскрыть творческую сторону и получить удовольствие от технологий.

Широкий 6.3-дюймовый дисплей даст место креативу и погружению в контент. Его размер поспособствует не только комфорту работы с медиа, но и удовольствию с деталей в играх, видео и фото.

Яркость до 1600 нит будет спасением в солнечные дни. Даже под прямыми лучами солнца изображение будет четким и насыщенным, что особенно полезно для эксплуатации на улице.

Кнопка захвата Capture Button. Эта усовершенствованная деталь заменит традиционную кнопку Действие, предлагая функциональность и удобство для быстрого доступа к важным задачам.

Камера на 48 МП — настоящая революция в мире мобильной фотографии. Высочайшая детализация снимков позволит запечатлеть каждую мелочь, создавая великолепные фото и медиаконтент в любом освещении.

Особенности, что смогут удовлетворить каждого

Каждое поколение задает свои стандарты, и предстоящая вариация не станет исключением. iPhone 16 Pro обещает стать воплощением передовых методов разработки, сочетающих мощь и новаторские решения для максимального комфорта в использовании.

Продвинутый чип A18. Новый процессор, обещающий еще больше скорости и эффективности в выполнении повседневных и сложных заданий.

Внушительная емкость памяти до 2 ТБ. Достаточно места для хранения всего, от фотографий до приложений, без необходимости в постоянной очистке.

До 30 часов автономности. Время работы батареи предоставит шанс забыть о частой подзарядке, а емкость подарит бесперебойную работу в течение долгого времени.

Инновационная IOS 18. Последняя версия операционной системы принесет с собой интуитивно понятный интерфейс и функциональный потенциал.

Водонепроницаемый микрофон с модернизированными характеристиками. Никаких проблем с записью или качеством звука даже в самых экстремальных условиях.

Оформить предзаказ на понравившуюся модель iPhone 16 Pro можно всего в пару кликов с помощью официальной платформы Yabluka. Выбирайте из цветовой палитры и объема памяти и наслаждайтесь новинкой как только она выйдет на рынок продажа.