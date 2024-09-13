Первое упоминание о производстве «розе» относится к XV веку. После того как его величество Рене Анжу впервые попробовал вкус и аромат розового вина, он решил начать его производство прямо при королевском дворе. Оттуда вина распространились за границу. Свойства данного напитка могут значительно различаться в зависимости от региона Франции. Например, анжуйское вино, которое полюбилось королю Рене Анжу, имеет приятный малиново-розовый цвет, лёгкий вкус и аромат. В регионах Бандоль и Прованс напиток получается интересным, с приятной клубничной сладостью и пряными нотами. Современные розовые сорта легкие, но с характером, словно нежный поцелуй на закате, который оставляет долгое послевкусие свежести и радости. Благодаря своей утончённости и разнообразию, розе завоевало сердца ценителей по всему миру, став символом элегантности и изысканного вкуса. Розовое вино купить с доставкой можно в интернет-магазине FOZZY.

За всю историю своего существования они не раз сталкивались со многочисленными мифами, вот некоторые из них:

Чем насыщеннее цвет вина, тем выше в нем процент сахара. Это ошибочное мнение, ведь доказано, что цвет не влияет на вкус. Розовые сорта подают только на аперитив. Это не совсем так, ведь эти вина подают и на аперитив, и к основным блюдам. Такие напитки стоят дешевле, чем белые или красные аналоги. Цена на розовые вина может быть очень высокой в зависимости от многих факторов, включая год выпуска, регион произрастания, способ изготовления (мацерированные виды стоят дороже и дороже, чем смешанные) и пр. Розе — напиток для женщин. Это всего лишь стереотип из-за нежного цвета, однако его пьют и мужчины. С таким вином можно подавать только фрукты. Это еще один миф, ведь по высоким свойствам и гастрономическим параметрам розовые купажи напоминают белые сорта, а значит к ним можно подавать широкий спектр блюд из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, сыров и не только.

Эксперты советуют пить его охлажденным при температуре 8-12 градусов и в стандартных винных бокалах. Оно прекрасно подойдет для тихого вечера на террасе с близкими, романтического свидания, летнего пикника в кругу друзей. Если вино подано правильно, оно раскрывает свой истинный вкус и аромат. Употреблять его можно как в чистом виде, так и в освежающих коктейлях. Пока что это самый недооцененный напиток на алкорынке, однако многие ценители постепенно раскрывают его удивительный потенциал.