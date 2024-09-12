Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що сьогодні він провів зустріч із Пленковичем.
"Ключові теми нашої розмови — гуманітарне розмінування, післявоєнне відновлення та відновлення енергооб’єктів", — повідомив Зеленський.
Він підкреслив, що під час візиту Пленкович оголосив про надання Україні одинадцятого пакета військової допомоги.
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