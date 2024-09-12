Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що сьогодні він провів зустріч із Пленковичем.

"Ключові теми нашої розмови — гуманітарне розмінування, післявоєнне відновлення та відновлення енергооб’єктів", — повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що під час візиту Пленкович оголосив про надання Україні одинадцятого пакета військової допомоги.