також у роздiлiПолiтика
НБУ та Мінфін закликали МВФ відмовитись від діалогу з Росією
Блінкен анонсував виділення Україні гуманітарної та енергетичної допомоги на 700 мільйонів
Литва надасть 10 мільйонів євро на ракету-дрон "Паляниця"
Зеленський оптимістично налаштований щодо дозволу на удари по Росії
Блінкен та Леммі підтвердили підтримку української боротьби
В США обіцяють Україні важку зиму
Шмигаль: Кабмін не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу
Білий дім опрацьовує питання скасування заборони на удари вглиб Росії
Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії поговорили про Україну
Швеція анонсувала новий пакет допомоги на 400 млн євро
Нардепа Дмитрука подали в міжнародний розшук
Зеленський: ЗСУ відновлюють позиції у Донецькій області
Литва: Дрони РФ падають на території НАТО через нашу бездіяльність
Шольц вже хоче запросити Росію на другий Саміт миру
Зеленський пообіцяв показати план перемоги Байдену, Трампу і Гарріс
Джерела: Директора «Укрнафти» та «Укртатнафти» Сергія Корецького можуть звільнити
Шольц підтвердив замовлення 17 систем ППО IRIS-T для України
Зеленський: Визначені цілі Курської операції реалізовуються

 

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що сьогодні він провів зустріч із Пленковичем.

"Ключові теми нашої розмови — гуманітарне розмінування, післявоєнне відновлення та відновлення енергооб’єктів", — повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що під час візиту Пленкович оголосив про надання Україні одинадцятого пакета військової допомоги.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0