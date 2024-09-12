Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний і міністр фінансів Сергій Марченко закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовитися від ідеї відрядження місії в Росію з метою консультацій за статтею IV статуту фонду, свідчать їхні пости у фейсбуці.

"Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України про непропустимість роботи з країною-агресором. Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4-та стаття угоди МВФ, і будь-які інші формальні причини, не можуть бути передумовою для роботи в рф", - написав Марченко на своїй сторінці.

Зі свого боку Пишний додав, що наслідки відновлення співпраці з РФ з боку МВФ "можуть бути вкрай негативними та точно суперечитимуть глобальному порядку денному".

"Відновлення співпраці МВФ з рф може бути сприйняте як країною-агресором, так і іншими країнами як розширення можливостей для відновлення діалогу з росією та легітимізацію усіх втрат, завданих Україні", - написав Пишний.

Як повідомлялося, раніше постійний представник МВФ у РФ Аннет Кіобе заявила, що в рамках майбутніх консультацій із Росією за статтею IV група співробітників фонду проводитиме віртуальні обговорення з 16 вересня, а потім вирушить у країну для особистих зустрічей. "Як і у випадку з консультаціями за статтею IV, група співробітників МВФ обговорить економічний розвиток і політику країни", - зазначалося в заяві.

Згідно з інформацією на сайті представництва МВФ у Росії, остання така місія за статтею IV, яку зазвичай проводять щорічно, була у травні 2019 року. Після неї відбулася ще одна місія в листопаді 2019 року для обговорення поточної ситуації в економіці, перспектив її розвитку та економічної політики.

Міністерство закордонних справ України 5 вересня висловило занепокоєння щодо планів фонду відновити співпрацю з Росією і направити місію до Москви.

У свою чергу заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован, не озвучуючи деталей, заявив, що за 2,5 року від початку повномасштабної агресії РФ виконано багато роботи, щоб така місія не відбулася. За його словами, в рамках майбутньої місії МВФ аналізуватиме економіку Росії, а російська влада повинна буде надати всю необхідну економічну та статистичну звітність щодо своєї економіки, тоді як зараз такого аналізу з даними, яким можна довіряти, немає.

Згідно з його припущеннями, ключові міжнародні партнери України хочуть зрозуміти, що відбувається в економіці РФ, зокрема, як працюють санкції на основі прямих даних, достовірність яких перевірить МВФ, і тому великі акціонери МВФ просять організувати таку місію зараз.

Він додав, що МВФ зобов'язаний організовувати такі місії до країн-членів. Проте Рашкован зазначив, що причиною непроведення місії може бути відсутність визнаного міжнародною спільнотою уряду, позаштатні ситуації, такі як пандемія COVID-19 або воєнні дії.