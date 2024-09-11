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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на початку зустрічі Зеленський подякував співрозмовникам за участь у Кримській платформі.

"І, звичайно, я хочу обговорити з вами багато речей, на які ми дуже розраховуємо", - сказав президент, звертаючись до співрозмовників.

У свою чергу Блінкен повідомив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби". Він подякував за партнерство, а також висловив співчуття у зв'язку з величезними втратами серед цивільного населення України за останні два тижні.
ForUm

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