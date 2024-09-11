Американська співачка Тейлор Свіфт поклала край спекуляціям щодо позиції на президентських виборах США, публічно висловивши підтримку команді Камали Гарріс та Тіма Волза.

Про це вона написала в Instagram.

Так, співачка розповіла, що дивилася дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камали Гарріс, вивчаючи інформацію щодо запропонованої ними політики. А також заявила, що нещодавно їй стало відомо про розміщення на сайті Дональда Трампа штучного інтелекту нібито самої Свіфт, який неправдиво заявив про підтримку його президентської кампанії. У зв'язку з цим вона відчула необхідність у тому, щоб бути прозорою щодо своєї позиції.

"На президентських виборах 2024 року я віддам свій голос за Камалу Гарріс і Тіма Волза. Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права і справи, які, на мою думку, потребують воїна, щоб їх відстоювати. Я думаю, що вона тверда, талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо будемо керуватися спокоєм, а не хаосом. Я був дуже натхненна і вражена її вибором напарника Тіма Вольза, який десятиліттями відстоює права ЛГБТК+, ЕКЗ та право жінки на власне тіло", – висловилася Тейлор Свіфт.

Тим часом представники кампанії Камали Гарріс не були попереджені про несподівану підтримку Тейлор Свіфт, зазначив старший речник кампанії Ієн Самс, який привітав цю новину, передає CNN.

"Люди не знали, що вона це зробить", – сказав він і додав, що кампанія буде рада, якщо Свіфт надасть свою підтримку в будь-якій якості, до якої вона буде схильна напередодні виборів.