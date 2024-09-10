Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм колегою із Великої Британії Девідом Ламмі у Варшаві: вони обговорили, зокрема, і питання подальшої підтримки України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на МЗС Польщі.

Як зазначили у заяві, міністри обговорили найважливіші питання двосторонньої співпраці, зокрема подальшу підтримку України, ситуацію на Близькому Сході, трансатлантичне співробітництво та політику щодо Китаю.

Зазначається, що Сікорський порушив питання статусу польської мови у британській системі освіти.

Окрім цього, він також звернув увагу на вимоги польських експортерів у контексті труднощів у двосторонній торгівлі після Brexit.

Міністри також запланували подальші зустрічі та заходи на багатьох рівнях.