Офіс генерального прокурора звертається до кількох країн із запитом про затримання, тимчасовий арешт і подальшу видачу чинного народного депутата Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападах на військового і правоохоронця і який незаконно залишив територію України.

"Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звертається до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

В Офісі генпрокурора інформують про прохання міжнародного розшуку депутата, уточнюючи, що до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

Раніше за клопотанням Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, зокрема міжнародного. У повідомленні не називається ім'я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Артема Дмитрука (група "Відновлення України").

Як повідомлялося, підозрюваний депутат, перебуваючи в Одесі, діючи з групою осіб, скоїв напад на співробітника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. При цьому народний депутат навмисне заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка була в останнього.

В інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав йому кількох ударів середньої тяжкості в область голови. "Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження); за ч. 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Нардепа викликали до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих і процесуальних дій на 29 і 30 серпня, він не з'явився.